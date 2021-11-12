



Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.





iPS-клетки, используемые при лечении, способны развиваться в любые виды клеток. Ген, который резко реагирует на протеин, уникален для определенного типа овариального рака. Этот ген привносится в клетки iPS для создания естественных клеток-убийц. Затем клетки-убийцы будут вводиться в яичники пациенток, страдающих этим видом овариального рака.





По словам исследователей, они не ожидают серьезных побочных эффектов, потому что клетки-убийцы атакуют раковые клетки, но редко затрагивают здоровые.





Группа планирует провести клинические испытания этого метода с участием до 18 пациенток с поздними стадиями овариального рака, ставшего неоперабельным.