В Японии начались испытания метода лечения рака «клетками-убийцами»
Исследователи из Национального центра онкологии больницы Хигаси и Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета начали клинические испытания метода лечения овариальной онкологии с использованием иммунных клеток, полученных от индуцированных плюрипотентных стволовых клеток или iPS-клеток.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
iPS-клетки, используемые при лечении, способны развиваться в любые виды клеток. Ген, который резко реагирует на протеин, уникален для определенного типа овариального рака. Этот ген привносится в клетки iPS для создания естественных клеток-убийц. Затем клетки-убийцы будут вводиться в яичники пациенток, страдающих этим видом овариального рака.
По словам исследователей, они не ожидают серьезных побочных эффектов, потому что клетки-убийцы атакуют раковые клетки, но редко затрагивают здоровые.
Группа планирует провести клинические испытания этого метода с участием до 18 пациенток с поздними стадиями овариального рака, ставшего неоперабельным.
12:10 12/11/2021
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