Украина не будет стрелять в мигрантов, если те решат прорывать границу
Украинские правоохранители не будут открывать огонь против мигрантов в случае их попыток прорвать границу, в то же время будут приняты все необходимые превентивные меры, чтобы никаких провокаций не состоялось.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в эфире программы «Право на власть» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, откроет ли украинская сторона огонь на поражение в случае прорыва мигрантов, которых могут направить к границе Украины.
"Во-первых, я могу сказать, что мы не можем отрывать огонь на поражение, это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры для того, чтобы это не произошло, и мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но мы понимаем, что беженцы - это беженцы, а толпа - это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи", — отметил Данилов.
Он также напомнил, что в украинском законодательстве до сих пор нет наказания за нарушение государственной границы, кроме административного штрафа.
12:06 12/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение