



Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в эфире программы «Право на власть» заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, откроет ли украинская сторона огонь на поражение в случае прорыва мигрантов, которых могут направить к границе Украины.





"Во-первых, я могу сказать, что мы не можем отрывать огонь на поражение, это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры для того, чтобы это не произошло, и мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но мы понимаем, что беженцы - это беженцы, а толпа - это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи", — отметил Данилов.





Он также напомнил, что в украинском законодательстве до сих пор нет наказания за нарушение государственной границы, кроме административного штрафа.