+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Избитого мигранта, за которого переживали на БТ, депортировали из Беларуси

Белорусские пограничники депортировали 19-летнего Али Салах Аддана, которого нашли в бессознательном состоянии в лесу возле границы с Польшей. Об этом пишет "Гродненская правда" со слов старшего инспектора группы по гражданству и миграции Свислочского РОВД Алины Шулейко.

Cкриншот СТВ

Мигранта нашли возле деревни в Свислочском районе Гродненщины. Ему оказали медпомощь в больнице. По словам белорусских пограничников, на теле парня были признаки физического насилия.

В сюжете на телеканале СТВ за Али сильно переживали: "Сейчас жизни Али Салах Аддана ничто не угрожает, вот только раны на руках и ногах сильно ноют. Держится за сердце — оно после сильного стресса стало болеть".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 159 (оставление в опасности). Мигрант рассказал следователям, что прилетел в Беларусь из Багдада по туристической визе, вместе с двумя товарищами зарегистрировался в минской гостинице. Потом на такси они приехали в Гродненский район и нелегально перешли белорусско-польскую границу. По словам Али, в Польше местные жители сдали их пограничникам. При задержании нелегалы бросились бежать в разные стороны, пограничники сумели задержать только Али. По словам парня, его били дубинками и применили электрошокер. Как снова оказался на территории Беларуси, мигрант не знает.

Подлечив, на Али составили протокол за нахождение в пограничной зоне без пропуска. Его решили депортировать в Ирак и запретили въезд в Беларусь на пять лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]