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Мигранта нашли возле деревни в Свислочском районе Гродненщины. Ему оказали медпомощь в больнице. По словам белорусских пограничников, на теле парня были признаки физического насилия.





В сюжете на телеканале СТВ за Али сильно переживали: "Сейчас жизни Али Салах Аддана ничто не угрожает, вот только раны на руках и ногах сильно ноют. Держится за сердце — оно после сильного стресса стало болеть".





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 159 (оставление в опасности). Мигрант рассказал следователям, что прилетел в Беларусь из Багдада по туристической визе, вместе с двумя товарищами зарегистрировался в минской гостинице. Потом на такси они приехали в Гродненский район и нелегально перешли белорусско-польскую границу. По словам Али, в Польше местные жители сдали их пограничникам. При задержании нелегалы бросились бежать в разные стороны, пограничники сумели задержать только Али. По словам парня, его били дубинками и применили электрошокер. Как снова оказался на территории Беларуси, мигрант не знает.





Подлечив, на Али составили протокол за нахождение в пограничной зоне без пропуска. Его решили депортировать в Ирак и запретили въезд в Беларусь на пять лет.