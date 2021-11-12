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Минздрав обновил перечень безрецептурных лекарств

Министерство здравоохранения издало в новой редакции документ, которым утверждается перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача.


Постановление №120 от 8 ноября текущего года сегодня официально размещено на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Теперь белорусам не потребуется рецепт на целый ряд препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.

В новом списке безрецептурных лекарств перечислены также гормональные препараты для лечения заболеваний носа и глаз, глаукомы.

Данные препараты в первую очередь нужны пожилым белорусам, поэтому включение их в безрецептурный список позволит им избегать лишних посещений учреждений здравоохранения, что в свою очередь снизит для них риск заразиться коронавирусом.

Также исходя из сложившейся практики из списка безрецептурных препаратов вычеркнули лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась.

Полный действующий список лекарств можно найти здесь.
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