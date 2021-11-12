



Постановление №120 от 8 ноября текущего года сегодня официально размещено на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Теперь белорусам не потребуется рецепт на целый ряд препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.





В новом списке безрецептурных лекарств перечислены также гормональные препараты для лечения заболеваний носа и глаз, глаукомы.





Данные препараты в первую очередь нужны пожилым белорусам, поэтому включение их в безрецептурный список позволит им избегать лишних посещений учреждений здравоохранения, что в свою очередь снизит для них риск заразиться коронавирусом.





Также исходя из сложившейся практики из списка безрецептурных препаратов вычеркнули лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась.





Полный действующий список лекарств можно найти здесь.



