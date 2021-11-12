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Муфтий: Главы четырех конфессий Беларуси готовят обращение по беженцам

Главы четырех основных религиозных конфессий Беларуси готовят обращение в связи с ситуацией с беженцами на границе, сообщил Sputnik глава Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович.



"Сегодня утром состоится встреча в аппарате уполномоченного по делам религий. На ней будут присутствовать главы БПЦ, католиков и иудеев, и мы подпишем обращение", - сказал муфтий.

По его словам, это будет общее обращение ко всем верующим, простым людям и руководителям, чтобы "вернулись к духовным ценностям по отношению к друг другу и по отношению к тем несчастным, которые оказались в такой ситуации на границе".
"Эти изгнанные из своих домов люди оказались в тысячах километров от родины, и теперь они замерзают и голодают. Надо решать этот вопрос", - сказал он.

Муфтий также отметил, что в белорусских мечетях не только молятся за беженцев, но и собирают им гуманитарную помощь.

"В мечети мы собираем теплые вещи, лекарства, питание. И сегодня, когда будем в аппарате уполномоченного делам религий и национальностей, мы будем говорить о том, чтобы вместе собирать помощь беженцам", - сказал муфтий.

По его словам, на следующей неделе на границу отправится гуманитарный конвой от религиозных конфессий Беларуси.
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