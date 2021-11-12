



Фактический запрет вступил в силу после одобрения Советом стражей законороекта под названием «Моложеный план по народонаселению». Совет стражей конституции – специальный надпарламентский орган власти в Иране, выступающий с экспертной оценкой соответствия законопроектов и постановлений правительства конституции страны.









В иранских аптеках запретили и презервативы, и другие контрацептивы

Инициатива о мерах по повышению рождаемости исходит от духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, который еще в 2009 году открыто заявил о стратегической цели довести количество населения до 150 млн человек. По его мнению, при таком демографическом росте у Ирана появится возможность стать супердержавой. В данное время население Ирана составляет 83 миллиона, из которых половина составляют люди молодого возраста. До недавнего времени Иран вел политику на снижение рождаемости, так как большинство многодетных семей являлись выходцами из самых бедных слоев общества. И на улицах городов устанавливались баннеры, пропагандирующие планирование семьи и сокращение рождаемости.





Теперь же, как сообщили haqqin.az иранские журналисты, с полок и витрин аптек массово исчезают презервативы и другие противозачаточные средства. Министерство здравоохранения Ирана вывело из лексикона такой термин, как беременность с высоким риском. Введены ограничения для скрини га во время беременности (комплекс исследований, позволяющий родителям и врачам получить максимально полную информацию о здоровье еще не рожденного малыша) для того, чтобы уменьшить вероятность абортов. Действующая в Иране единственная на Ближнем Востоке фабрика по производству презервативов, мощностью в 50 млн изделий, с недавних пор переориентирована лишь на экспорт.





Отметим, что в рекомендациях Объединенной программы ООН по борьбе со СПИД-ом UNAİDS и ВОЗ отмечено, что свободный доступ к презервативам является важнейшим условием по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции.





Иранские журналисты сообщили, что рост численности населения страны за последние годы упал ниже одного процента.





По их мнению, действия властей Ирана по ограничению доступа к контрацептивам – результат невежества и безграмотности. А реальную причину падения рождаемости стоит искать в неизменном росте бедности, нищеты, бесконечном обвале экономики и падении уровня жизни. М.Мардани отмечает, что около 40% населения страны живет за чертой бедности.