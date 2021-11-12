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"Белавиа" тоже не будет брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Ранее о таком решение в связи с кризисом на белорусско-польской границе заявил турецкий аиаперевозчик.



 Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Йемена.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе и обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. И пригрозили ввести санкции против авиакомпаний, которые целенаправленно везут мигрантов в Минск.

Первыми серьезность угроз поняли Турецкий авиалинии и объявили, что больше не будут принимать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена. Также авиакомпания пригрозила пересмотреть свое сотрудничество с Белавиа. Национальный белорусский авиаперевозчик отреагровал. Но обращаем внимание, что речь идет только о рейсах из Турции.
"Белорусский партизан"
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