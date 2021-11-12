







"Темпы заболеваемости COVID-19 постепенно идут на спад. Поэтому у нас в планах - постепенно, в течение месяца, переводить больницы к обычному режиму работы. Планы разработаны по регионам и идут немножко с опережением", - сказал Пиневич. Его цитирует официальный телеграм-канал Минздрава.





При этом министр призвал граждан не расслабляться. "Важно сохранять меры предосторожности и сделать выбор в пользу вакцинации", - отметил он.





По данным Минздрава, на утро 11 ноября более 3,1 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2,4 млн прошли полный курс вакцинации.



