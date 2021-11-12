Год назад погиб Роман Бондаренко





12 ноября 2020 года минчанин Роман Бондаренко умер в реанимации. Виновных в его гибели, несмотря на многочисленные доказательства, до сих пор не наказали. В годовщину гибели сына его мать опубликовала детские фотографии Романа.

Елена Бондаренко написала:





– Я благодарна Вселенной за сына. Честного, смелого, благородного, настоящего защитника и гражданина своей страны. За то, что ты выбрал именно меня быть твоей мамой.





Для меня это большая честь.





И пусть твой жизненный путь в земном мире оказался недлинным, он был ярким, насыщенным и оставил свой след в сердцах многих людей, таких же честных, смелых и благородных.





Спи спокойно и жди нас долго. А я сделаю все, чтобы правда восторжествовала.

















Напомним, 11 ноября прошлого года Роман Бондаренко был схвачен и избит в своем дворе на «Площади перемен». Его увезли на микроавтобусе люди в штатском и масках. Вечером 12 ноября Роман умер в реанимации. Виновные не наказаны.