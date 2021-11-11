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Раненый аист пришел за помощью к старенькой бабушке. Как выхаживали птицу в Сенненском районе

Новый житель поселился в деревне Заслоновка Сенненского района, это аист с поврежденным крылом, который сам пришел проситься на зимовку в двор пенсионерки.

Раненый аист пришел за помощью к старенькой бабушке в деревне Заслоновка Сенненского района. Фото www.senno.by

Аист, а точнее — самка аиста, сейчас живет на подворье пожилой сельчанки Елизаветы Тиханковой, пишет ННВ. В конце августа раненая птица сама пришла к сельчанам за помощью.


Дочка пенсионерки позвонила в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, и специалисты оттуда помогли с лечением птицы, а также определили ее пол. Женщины назвали аиста Бусей.


Выхаживать птицу помогали родственники сельчанок, которые специально привозили для нее рыбку. К сожалению, крыло аиста не восстановится так, что бы он смог летать. Поэтому вернуть в натуральную среду птицу не получится, взять на постоянное жительство Бусю согласились в Витебском зоопарке, хотя женщинам и жалко с ним расставаться. Да и куры уже привыкли к новому «вожаку стаи», пишет газета «Голас Сенненшчыны».
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