Всадники в масках появились на польско-белорусской границе
На польско-белорусской границе появились всадники в масках. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.
Всадники из полиции / twitter.com/podlaskaPolicja
Ситуация на границе остаётся тревожной, пишет Ерорадио. Польские пограничники ожидают, что ночью будут новые попытки прорыва через границу мигрантов из Беларуси, или даже и провокации.
09:15 12/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение