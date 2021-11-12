Всадники в масках появились на польско-белорусской границе

На польско-белорусской границе появились всадники в масках. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.