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Всадники в масках появились на польско-белорусской границе

На польско-белорусской границе появились всадники в масках. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.

Всадники из полиции / twitter.com/podlaskaPolicja

Ситуация на границе остаётся тревожной, пишет Ерорадио. Польские пограничники ожидают, что ночью будут новые попытки прорыва через границу мигрантов из Беларуси, или даже и провокации.
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