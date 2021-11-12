



Также он приводит список позиций, по которым он "проиграл в морской бой" (то есть, их не удалось заказать).





Большинство номеров книг обведены кружочками — это значит, пишет Тhe-village.me, что на эти книги Максим писал рецензии или просто выписывал из них цитаты.





Седи название можно увидеть некоторые на английском языке.





В конце листа примечание: «Почти все книги я заказываю из рекомендаций! Спасибо!!!»









В списке перечислены такие авторы, как Толкиен, Кафка, Солженицын, Камю, Оруэлл, Хэмингуэй, Быков, Короткевич, Пикуль, Евтушенко, Рождественский, Булгаков, Достоевский, Акунин, Шаламов, Гюго, Шекспир, Перумов, Гоголь, Рэнд, Блок, Вознесенский, Есенин, Сэлинджер, Драйзер, Гаррисон, Кинг, Айтматов, Ахматова, Петросян, Ирвинг, Адамович, Алексиевич, Ремарк, Гюго, Стендаль, Улицкая, Шамякин, Экзюпери и так далее.





В списке того, что заказать не удалось, 43 позиции. Среди них, например, «Осень патриарха» Маркеса — роман о диктаторе, который Ксения Собчак подарила Лукашенко. Почему-то не удалось достать другое издание Экзюпери (фамилия есть в списке прочитанного), Канта, Фейхтвангера, Киплинга.





Также на странице, где родственники выкладывают записки от Максима Знака, приведены названия других книг, которые Знак уже прочел. Всего в нем уже 300 названий, по некоторым есть примечания-рецензии. Весь список «книг Максима Знака» можно изучить здесь



