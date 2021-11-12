Граждан Ирака, Сирии и Йемена не пустят на рейсы Turkish Airlines в Минск
Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила прежнюю информацию РАР, что граждан ряда стран Ближнего Востока не пустят на её рейсы в Минск. В "чёрном списке" — Сирия, Ирак и Йемен. Исключение составляют лишь обладатели дипломатических паспортов. Об этом написал в Twitter руководитель бюро международной политики президента Польши Якуб Кумах.
После появления в европейских СМИ информации, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Turkish Airlines из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, авиакомпания начала энергично отрицать свою причастность к этому делу, пишет Еврорадио. По данным РАР, ещё одним шагом Turkish Airlines должно быть ограничение сотрудничества с "Белавиа".
08:25 12/11/2021
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