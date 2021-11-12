Граждан Ирака, Сирии и Йемена не пустят на рейсы Turkish Airlines в Минск

Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила прежнюю информацию РАР, что граждан ряда стран Ближнего Востока не пустят на её рейсы в Минск. В "чёрном списке" — Сирия, Ирак и Йемен. Исключение составляют лишь обладатели дипломатических паспортов. Об этом написал в Twitter руководитель бюро международной политики президента Польши Якуб Кумах.