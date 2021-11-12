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Гродненские таксисты рассказали сколько стоит подвести мигрантов

Фото и видео таксистов, которые сажают в свои машины мигрантов и грузят их баулы, все чаще стали распространятся в сети интернет.




Блог Гродно s13.ru нашел несколько гродненских таксистов, которые на условиях полной анонимности рассказали, как подвозили восточных беженцев.

От границы до Гродно – 100 – 200 долларов с семьи


Михаил* (имя изменено – прим. Авт.) временно подрабатывает в службе такси. Однажды он подвозил до Гродно молодую женщину с детьми, среди которых был новорожденный младенец.

- Женщину забрал с детьми с заправки, которая находится около Брузгов. Она возвращалась обратно в Минск, так как пройти границу ей не удалось, а оставаться в лесу с детьми было невозможно. Мигрантка рассказала, что потратила за попытку пересечь границы около 40 тысяч долларов. Но сейчас вынуждена вернуться в Минск. Что будет делать дальше, она не знает. 

Собеседник рассказывает, пишет 015.by, что среди таксистов есть те, кто не отходит от привычного тарифа, а есть и те, кто не упускает возможности заработать на потоке мигрантов.


- Ценники разные. Обычно до Брузгов стоит в среднем 25 рублей. Мигрантов же перевозили  некоторые таксисты от 50 до 200 долларов. 

- Например, с заправки в Брузках до Гродно некоторые брали от 100 до 200 долларов за семью ( 4 человека в машине). 

Михаил рассказывает, что когда приезжал на вызов в Гродно и видел там беженцев, старался показать им видео с границы, стараясь переубедить их ехать туда. 

- Многие были непреклонны, они повторяли лишь «гоу поланд». Кто-то говорил: «Нам все равно где умирать – в Иране или в лесу у вас». Они рассказывали, что возвращаться им некуда все равно. Многие ради этой поездки продали все, что у них было. 

Еще один собеседник-таксист рассказал, что однажды, когда подвозил мигрантов до Брузгов, их остановили белорусские пограничники.

- Приехал я на вызов к ТЦ «Корона». Ко мне в машину сели 4 мужчин восточной внешности, везти их нужно было к приграничным Брузгам. Но доехать туда нам не удалось – там нас остановили пограничники с автоматами в руках и в достаточно грубой форме развернули обратно. 

Таксист предложил мигрантам довезти их до Минска, но те отказались и вернулись в Гродно. За поездку рассчитались сразу.

- Я сразу предупредил их об этом – расчет сразу, гарантий того, что их пустят в погранзону, нет никаких. 

Таксист говорил, что ценник на поездку они установили в совместном чате – пятьдесят долларов за поездку. Мужчина рассказал, что был свидетелем, как многие мигранты при встрече с пограничниками выставляли детей перед собой, прикрываясь ими. 

Правда, сейчас, говорят собеседники, от подобных поездок все больше служб такси все же отказываются. Причины у всех разные, говорят они. Кто-то рассказывает, что после совместных поездок с мигрантами, в машине еще долго сохранятся специфический запах. А кто-то из них позвонил в погранкомитет и ему там «порекомендовали не перевозить людей восточной внешности, похожих на мигрантов». 

- От границы до Гродно или Минска, пожалуйста, а вот в сторону границы – лучше этого не делать, - сказал таксист.
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