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Сериал "Игра в кальмара" на YouTube обогнал по популярности "Игру престолов"

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от стриминговой платформы Netflix обошел хит HBO — сериал «Игра престолов» по количеству просмотров связанных с ним роликов на YouTube.


Видеоконтент по «Игре в кальмара» уже включает в себя более 131 тыс. роликов различной продолжительности, пишет ТАСС со ссылкой на корейский телеканал KBS. Учитывали официальные трейлеры и клипы из сериала, а также видео от поклонников.

Всего за восемь недель число просмотров контента по «Игре в кальмара» превысило 17 млрд, пишет Оfficelife.media, а количество лайков и комментариев — 533 млн.

Сериал «Игра престолов» за 10 лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью просмотров 16,9 млрд. Под видео оставлено 233 млн реакций.

«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и всего за неделю заняла первое место по просмотрам. По предварительным подсчетам, сериал принесет стриминговой платформе почти $900 млн, что делает его самым успешным в истории. Создатели уже анонсировали работу над вторым сезоном.
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