



Видеоконтент по «Игре в кальмара» уже включает в себя более 131 тыс. роликов различной продолжительности, пишет ТАСС со ссылкой на корейский телеканал KBS. Учитывали официальные трейлеры и клипы из сериала, а также видео от поклонников.





Всего за восемь недель число просмотров контента по «Игре в кальмара» превысило 17 млрд, пишет Оfficelife.media, а количество лайков и комментариев — 533 млн.





Сериал «Игра престолов» за 10 лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью просмотров 16,9 млрд. Под видео оставлено 233 млн реакций.





«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и всего за неделю заняла первое место по просмотрам. По предварительным подсчетам, сериал принесет стриминговой платформе почти $900 млн, что делает его самым успешным в истории. Создатели уже анонсировали работу над вторым сезоном.



