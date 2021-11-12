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Эксперты предрекают смену профессии не менее 50 процентам работникам в ближайшие годы

В ближайшие годы не менее 50% всех трудовых ресурсов в мире будут вынуждены изменить свою работу и соответственно поменять навыки, заявила преподаватель Academ.by Наталья Макаева на Всемирной неделе предпринимательства.

Эксперты предрекают смену профессии не менее 50 процентам работникам в ближайшие годы
«У нас сейчас на рынке вроде бы очень много трудовых ресурсов, тех, кто ищет сейчас работу. Но наниматель в это тяжелое время хочет максимальную отдачу от сотрудников, и под эти критерии очень трудно найти людей», - отметила Наталья Макеева.

«Как бы это не прискорбно было сказать, но раньше, в довольно-таки неплохие времена, многие сотрудники среднего звена просто отсиживали свое время и получали зарплату за то, что они такие замечательные и красивые», - сказала она.

В кризис оказалось, пишет Ежедневник, что компаниям нужны совершенно другие люди, и таких на рынке оказалось не очень много.

По словам эксперта, в ближайшие годы на рынке труда наиболее востребованными окажутся технологические навыки, аналитическое мышление, креативность, умение решать сложные проблемы, а также устойчивость к стрессу и гибкость, рассказала преподаватель Academ.by.

Проблемы с трудовыми ресурсами

«На сегодняшний день бизнес беспокоят рабочие специальности. Первое, это их дефицит. Второе, это то, что даже у тех, кто пришел на работу, получив образование, не всегда хватает компетенций, чтобы они приступили к работе. К сожалению, нужно констатировать, что сегодня образование отстает от бизнеса и от изменений в технологиях», - заметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.

«Приведу простой пример, приходит на швейное предприятие швея и она умеет только шить, а кроить и вышивать нет. И вот этих комплексных компетенций не хватает», - рассказала представитель бизнес-союза.

Что касается специалистов, то есть сотрудников среднего персонала, Тарасевич отметила, что здесь на предприятиях как-то справляются: часто людей попросту доучивают на местах.

Не хотят становиться руководителями

Говоря о компетенциях руководителей, эксперт обратила внимание на такую важную компетенцию, как готовность принимать ответственность на себя.

«Об этом говорят непосредственно собственники. Сегодня у топ-менеджера на предприятии очень высокий уровень ответственности. А если к этому прибавить уровень уголовной и административной ответственности, которая существует в Беларуси, то, надо отметить, что сегодня у многих нет мотивации расти к уровню руководителя и брать на себя ответственность на уровне предприятия», - считает Жанна Тарасевич.

«Сегодня предприятия сталкиваются с необходимостью искать директора либо приемника. Поэтому тут надо думать, каким образом эти проблемы сдвинуть с места, - отметила представитель бизнес-союза.

Дефицит ресурсов

Несмотря на то, что на рынке сейчас много экономистов и юристов, руководители компаний просят найти им хорошего экономиста и юриста, обратила внимание Жанна Тарасевич.

«Поэтому надо сказать, что кроме опыта работы и компетенций, все-таки другим должно быть образование. Оно отстает от сегодняшних потребностей рынка труда. И здесь я говорю и о получении дополнительного образования. Сегодня многие разучились учиться», - отметила она.

При этом Жанна Тарасевич считает, что это не только проблема людей, но и той государственной политики, которая была выстроена в последние годы.

«Человеку все время обещали «по пятьсот». И он сегодня приходит на работу и требует, чтобы ему уже заплатили пятьсот. Соответственно человек не стремится быть лучшим на работе. Совершенно по-другому люди ведут себя за рубежом: там сам человек идет учиться, стремиться получать новые компетенции. У нас же наниматель, отправляя на учебу сотрудника, слышит в ответ: а зачем мне это надо, я сижу на своем месте, не хочу дальше расти и меня все устраивает», - рассказала эксперт.

«И вот в этом проблема», - резюмировала Тарасевич.
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