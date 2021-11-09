+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Домик для аистов: в Беларуси впервые установили столбы с гнездами для птиц

В Беларуси впервые установили столбы ЛЭП с гнездами для аистов, они появились в Столине на берегу Копанца, сообщает “Навіны Палесся”.


Эта конструкция позволит спасти жизнь многих птиц, так как, если они вьют свои “дома” на ЛЭП, то часто погибают от удара током. 

В конце прошлой недели в Столине появились оборудованные «квартиры» для аистов – на берегу Копанца были установлены две первые «пилотные» опоры с оборудованной площадкой.

Многолетние наблюдения показывают, что аисты всё активнее перебираются на линии электропередачи. Оно и понятно – на дереве птицы свить гнездо не могут, так же как и на современных домах. А старых соломенных (или из щепы) крыш уже не осталось. А если нет альтернативы, своё жилище аисты устраивают на столбах ЛЭП. Там, где провода неизолированные, птицы нередко погибают от удара током. Люди временно остаются без электричества в результате аварий, связанных с аистами. Но сегодня разработаны специальные опоры для ЛЭП с платформой для гнёзд белых аистов.

– Новинка бесспорно будет способствовать охране птиц, ведь раньше вообще было неизвестно, что делать с аистами на ЛЭП, – рассказал «НП» начальник Столинского района электросетей Сергей Хведчук. – После того как были разработаны стандарты, энергетики получили право переносить гнёзда на платформу. Но не каждое гнездо возможно перенести – пару лет назад то ли в Бережном, то ли в Белоуше одно гнездо весило примерно одну тонну!

Кстати, если попытка будет удачной, то в районе установят еще 6 таких опор.

“Аист – это наш символ, символ нашего района. Сейчас мы с помощью работников Столинского района электросетей установили два первых столба с площадками и надеемся, что уже весной на них заселятся птицы”, - добавил специалист. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]