Эта конструкция позволит спасти жизнь многих птиц, так как, если они вьют свои “дома” на ЛЭП, то часто погибают от удара током.





В конце прошлой недели в Столине появились оборудованные «квартиры» для аистов – на берегу Копанца были установлены две первые «пилотные» опоры с оборудованной площадкой.





Многолетние наблюдения показывают, что аисты всё активнее перебираются на линии электропередачи. Оно и понятно – на дереве птицы свить гнездо не могут, так же как и на современных домах. А старых соломенных (или из щепы) крыш уже не осталось. А если нет альтернативы, своё жилище аисты устраивают на столбах ЛЭП. Там, где провода неизолированные, птицы нередко погибают от удара током. Люди временно остаются без электричества в результате аварий, связанных с аистами. Но сегодня разработаны специальные опоры для ЛЭП с платформой для гнёзд белых аистов.





– Новинка бесспорно будет способствовать охране птиц, ведь раньше вообще было неизвестно, что делать с аистами на ЛЭП, – рассказал «НП» начальник Столинского района электросетей Сергей Хведчук. – После того как были разработаны стандарты, энергетики получили право переносить гнёзда на платформу. Но не каждое гнездо возможно перенести – пару лет назад то ли в Бережном, то ли в Белоуше одно гнездо весило примерно одну тонну!