Домик для аистов: в Беларуси впервые установили столбы с гнездами для птиц
В Беларуси впервые установили столбы ЛЭП с гнездами для аистов, они появились в Столине на берегу Копанца, сообщает “Навіны Палесся”.
Эта конструкция позволит спасти жизнь многих птиц, так как, если они вьют свои “дома” на ЛЭП, то часто погибают от удара током.
В конце прошлой недели в Столине появились оборудованные «квартиры» для аистов – на берегу Копанца были установлены две первые «пилотные» опоры с оборудованной площадкой.
Многолетние наблюдения показывают, что аисты всё активнее перебираются на линии электропередачи. Оно и понятно – на дереве птицы свить гнездо не могут, так же как и на современных домах. А старых соломенных (или из щепы) крыш уже не осталось. А если нет альтернативы, своё жилище аисты устраивают на столбах ЛЭП. Там, где провода неизолированные, птицы нередко погибают от удара током. Люди временно остаются без электричества в результате аварий, связанных с аистами. Но сегодня разработаны специальные опоры для ЛЭП с платформой для гнёзд белых аистов.
– Новинка бесспорно будет способствовать охране птиц, ведь раньше вообще было неизвестно, что делать с аистами на ЛЭП, – рассказал «НП» начальник Столинского района электросетей Сергей Хведчук. – После того как были разработаны стандарты, энергетики получили право переносить гнёзда на платформу. Но не каждое гнездо возможно перенести – пару лет назад то ли в Бережном, то ли в Белоуше одно гнездо весило примерно одну тонну!
Кстати, если попытка будет удачной, то в районе установят еще 6 таких опор.
“Аист – это наш символ, символ нашего района. Сейчас мы с помощью работников Столинского района электросетей установили два первых столба с площадками и надеемся, что уже весной на них заселятся птицы”, - добавил специалист.
22:16 11/11/2021
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