Очередной жертвой кибермошенников стала беременная гомельчанка, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Женщина поверила в «легенду» мошенников взяла кредит и лишилась всего пособия по беременности. Рассказываем, как не повторить чужую ошибку, пишет belarus.kp.ru





Известно, что деньги гомельчанки были похищены 9 ноября. Женщина ответила на звонок в мессенджере Viber. Незнакомый мужчина представился сотрудником известного онлайн-гипермаркета, он заявил, что на ее имя оформлена покупка стиральной машины и товар уже отправлен в ее город. Гомельчанка запаниковала, ведь стиралку она не покупала.





- Обеспокоенной женщине «представитель» магазина предложил два варианта якобы решения проблемы: поехать в магазин и отменить сделку либо воспользоваться его помощью и решить проблему по телефону онлайн. Беременная женщина доверилась собеседнику, - рассказали в пресс-службе.





Далее мошенники следовали по проверенной схеме, другой уже позвонил и представился сотрудником банка и предложил «предотвратить» списание денег за стиральную машину. А для этого перевести все деньги с ее карты на новый счет.





Гомельчанка беспрекословно выполняла инструкции кибермошенников: установила на телефоне программу удаленного доступа AnyDesk, вошла в интернет-банкинг, сказала код из СМС о переводе средств. Вечером уверенная в безопасности своих денег, она пошла в банк за новой картой. И уже в банке настоящий сотрудник открыл ей глаза на произошедшую кражу.





- В банке сообщили, что на гомельчанку был еще оформлен кредит на сумму 3000 рублей. А затем вся сумма со счета была списана. В результате с карт-счета потерпевшей было похищено более 13 000 рублей, в том числе кредит и пособие по беременности и родам. Деньги были переведены на счет, открытый в другом государстве, - уточнили в СК.





На данный момент возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в крупном размере. Расследование продолжается.



