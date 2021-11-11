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Свадебная церемония прошла в стенах могилевской колонии №15, где Владимир отбывает наказание. После освобождения он планирует обвенчаться с женой.





Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Марина поддерживала Владимира после задержания и посещала все судебные заседания в Логойском суде.



