Политзаключенный Владимир Неронский женился в колонии
Политзаключенный блогер и автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Неронский женился. Его избранница — гражданская жена Марина, у пары есть маленький ребенок.
фото: Наша нива
Свадебная церемония прошла в стенах могилевской колонии №15, где Владимир отбывает наказание. После освобождения он планирует обвенчаться с женой.
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Марина поддерживала Владимира после задержания и посещала все судебные заседания в Логойском суде.
Неронского задержали в мае 2020 года. Он отбыл несколько сроков административного ареста. В июне стало известно, что против него возбуждено уголовное дело. Его признали виновным в оскорблении представителя власти и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок по ст. 369 и ч. 1 ст. 342 УК и приговорили к трем годам в колонии общего режима. Владимир Неронский признан политзаключенным и узником совести, пишет reform.by
21:33 11/11/2021
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