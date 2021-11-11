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Политзаключенный Владимир Неронский женился в колонии

Политзаключенный блогер и автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Неронский женился. Его избранница — гражданская жена Марина, у пары есть маленький ребенок.

фото: Наша нива

Свадебная церемония прошла в стенах могилевской колонии №15, где Владимир отбывает наказание. После освобождения он планирует обвенчаться с женой.

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Марина поддерживала Владимира после задержания и посещала все судебные заседания в Логойском суде.

Неронского задержали в мае 2020 года. Он отбыл несколько сроков административного ареста. В июне стало известно, что против него возбуждено уголовное дело. Его признали виновным в оскорблении представителя власти и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок по ст. 369 и ч. 1 ст. 342 УК и приговорили к трем годам в колонии общего режима. Владимир Неронский признан политзаключенным и узником совести, пишет reform.by
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