В ежегодном списке издания присутствуют несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений, которые были отобраны по категориям. Так, в раздел "Приложения и софт" авторы журнала добавили безопасный поисковик без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial, интерактивную карту MTA Live Subway Map. В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2, а также режим дополненной реальности Google Maps.





Среди потребительской электроники лучшими гаджетами оказались фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульный ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI, смарт-очки JLab JBuds Frames. В списке лучших изобретений в сфере здравоохранения журналисты перечислили вакцины от COVID-19 и малярии.





Также в различных категориях были выбраны трехмерная фоторамка Looking Glass Portrait, робот-пылесос Roborock S7, процессор Apple M1 Pro, телевизоры LG G-серии, футуристичные кроссовки от Adidas и Nike.









В ноябре 2020 года Time также называл лучшие изобретения года. В список попали игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X, телевизор Samsung Sero, облачный сервис видеоигр Nvidia GeForce Now, складной смартфон Microsoft Surface Duo, прочие гаджеты и технологии.



