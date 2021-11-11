Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты. Об этом в Facebook сообщила партия Русский союз Латвии (РСЛ).





В сообщении георгиевскую ленту назвали «символом памяти о том, какой ценой отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков», пишет telegraf.by.





«Со своей стороны мы будем оспаривать этот запрет», — подчеркнули в РСЛ и пригрозили опубликовать поименный список всех голосовавших за законопроект.





Добавим, что Сейм Латвии ввел запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий в четверг, 11 ноября.





С соответствующим предложением выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии.





Решение должен еще подписать президент.





Напомним, в Украине георгиевскую ленту запретили в мае 2017 года. За ее ношение предусмотрена ответственность.





Также сообщалось, что в Украину не пустили гражданина Германии с георгиевской лентой. Он сообщил пограничникам в Борисполе, что георгиевскую ленту ему подарил друг-россиянин.







