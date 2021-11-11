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В Латвии запретили георгиевскую ленту

Партия Русский союз Латвии намеревается оспаривать запрет, за который проголосовал латвийский Сейм.

Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты. Об этом в Facebook сообщила партия Русский союз Латвии (РСЛ).

В сообщении георгиевскую ленту назвали «символом памяти о том, какой ценой отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков», пишет telegraf.by.

«Со своей стороны мы будем оспаривать этот запрет», — подчеркнули в РСЛ и пригрозили опубликовать поименный список всех голосовавших за законопроект.

Добавим, что Сейм Латвии ввел запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий в четверг, 11 ноября.

С соответствующим предложением выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии.

Решение должен еще подписать президент.

Напомним, в Украине георгиевскую ленту запретили в мае 2017 года. За ее ношение предусмотрена ответственность.

Также сообщалось, что в Украину не пустили гражданина Германии с георгиевской лентой. Он сообщил пограничникам в Борисполе, что георгиевскую ленту ему подарил друг-россиянин.
 
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