В МВД составляют словарь молодежного сленга: Какие слова вдруг открыли для себя силовики
В МВД — а, точнее, в Могилевском институте МВД — работают над словарем молодежного сленга. Начинали работу в инспекции по делам несовершеннолетних, но своими силами справиться не могли - и запросили помощи.
Снимок носит иллюстративный характер
В издании можно будет найти не менее 500 слов и выражений, характерных для молодежной среды. Планируется, что выйдет он в 2022 году.
Об этом сообщает и сам институт, и «СБ. Беларусь сегодня».
С просьбой о помощи создать такой словарь к институту МВД в 2020 году обратились коллеги из управления инспекции по делам несовершеннолетних, где уже начали работать в этом направлении. Проект оказался сложным, и чтобы он не тормозил, нужны были дополнительные силы. Институт МВД в лице кафедры социально-гуманитарных дисциплин решил оказать коллегам поддержку.
В работе над словарем участвуют преподаватели-филологи и четыре курсанта. Ученые работают уже более полугода и открыли для себя много новых слов, в том числе «пипяо» — это мягкий эвфемизм, призванный заменить эвфемизм грубый, а именно «п**дец».
Помимо начальника кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сергея Венедиктова и преподавателя Евгения Иванова, филологов по образованию, в исследовании участвуют четыре курсанта факультета милиции. Задача второкурсников Дианы Барковец и Анатолия Певца, третьекурсников Дмитрия Яковчика и Александры Шматюк заключается в поиске актуальных слов и их классификации. Дима приводит примеры:
— Алкоботом называют человека, злоупотребляющего алкоголем, бабломет – это банкомат. Гамать – проводить время за компьютерными играми, имбовый – выигрышно отличающийся от других, крипово – очень страшно, жутко, пипяо – чрезвычайно опасная и неприятная ситуация, трабл – неприятность, форсить – настойчиво продвигать, ЧСВ – чувство собственной важности. В нашей базе уже более 200 слов.
Да что там «пипяо», разработчики словаря даже не слышали слов, которые знают все бумеры!
Диана Барковец, курсант Могилевского института МВД:
— Было такое слово – «юзать». На самом деле, я его раньше не слышала, но, работая с этим словом, я поняла, что это очень легко, потому что переводится с английского языка (use – использовать).
Начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, который и выступил с инициативой создания словаря, Сергей Венидиктов рассказывает:
– Довольно большая часть сленговых выражений содержит в себе маркеры девиантности – речевые свидетельства принадлежности к определенной субкультуре, отпечатки криминального опыта и многое другое. Поэтому сотрудники милиции, а планируется, что словарь будет активно использоваться в работе инспекций по делам несовершеннолетних по всей стране, смогут не только определить отклонения в поведении конкретной личности, проанализировав речь, но и станут лучше разбираться в неформальной речи молодежи, что позволит исключить недопонимания.
20:30 11/11/2021
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