В издании можно будет найти не менее 500 слов и выражений, характерных для молодежной среды. Планируется, что выйдет он в 2022 году.









С просьбой о помощи создать такой словарь к институту МВД в 2020 году обратились коллеги из управления инспекции по делам несовершеннолетних, где уже начали работать в этом направлении. Проект оказался сложным, и чтобы он не тормозил, нужны были дополнительные силы. Институт МВД в лице кафедры социально-гуманитарных дисциплин решил оказать коллегам поддержку.





В работе над словарем участвуют преподаватели-филологи и четыре курсанта. Ученые работают уже более полугода и открыли для себя много новых слов, в том числе «пипяо» — это мягкий эвфемизм, призванный заменить эвфемизм грубый, а именно «п**дец».





Помимо начальника кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сергея Венедиктова и преподавателя Евгения Иванова, филологов по образованию, в исследовании участвуют четыре курсанта факультета милиции. Задача второкурсников Дианы Барковец и Анатолия Певца, третьекурсников Дмитрия Яковчика и Александры Шматюк заключается в поиске актуальных слов и их классификации. Дима приводит примеры:





— Алкоботом называют че­ловека, злоупотребляющего алко­голем, бабло­мет – это банкомат. Гама­ть – прово­дить время за компью­терны­ми играми, имбовый – вы­игрышно отличающийся от других, крипово – очень страшно, жутко, пипяо – чрезвычайно опасная и неприятная ситуа­ция, трабл – неприятность, форсить – настойчиво продвигать, ЧСВ – чувство собственной важности. В нашей базе уже более 200 слов.





Да что там «пипяо», разработчики словаря даже не слышали слов, которые знают все бумеры!





Диана Барковец, курсант Могилевского института МВД:





— Было такое слово – «юзать». На самом деле, я его раньше не слышала, но, работая с этим словом, я поняла, что это очень легко, потому что переводится с английского языка (use – использовать).





Начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, который и выступил с инициативой создания словаря, Сергей Венидиктов рассказывает:





– Довольно большая часть сленговых выражений содержит в себе марке­ры девиантности – речевые свидетельства принадлежности к определенной субкультуре, отпечатки криминального опыта и многое другое. Поэтому сотрудники милиции, а планируется, что словарь будет активно использоваться в работе инспек­ций по делам несовершеннолетних по всей стране, смогут не тольк­о определить отклонения в поведении конкретной личности, проанализи­ровав речь, но и станут лучше раз­бираться в неформальной речи мо­лодежи, что позволит исключить недопонимания.