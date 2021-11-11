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В Минске «бесправник» заправился и забыл достать из бензобака пистолет - оборвал ТРК

10 ноября примерно в 17.40 водитель автомобиля Opel на заправке на улице Орловской забыл достать из бензобака заправочный пистолет и начал движение, из-за чего произошел обрыв топливораздаточной колонки, сообщает ГАИ.

ГАИшники выяснили , это был мужчина 1986 года рождения, никогда не ранее получал водительское удостоверение и уже второй раз в течение года «попался» на этом нарушении.
 
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