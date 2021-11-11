По словам начальника главного управления организации медпомощи Минздрава Алексея Щербинского, беременная гражданка Ирака потеряла ребёнка. Утверждается, что она сама обратилась в "больницу Гродненской области". Но было уже поздно. "Сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь", — говорит Щербинский.





За последние сутки из лагеря мигрантов за помощью в больницы и поликлиники обратились 18 человек. Четырёх из них госпитализировали. Возраст этих мигрантов от 10 до 70 лет. В лагерь "скорая" приезжала около 20 раз.





Представитель Минздрава признает, что "несомненно, нарушения санитарно-эпидемиологических условий, в которых оказались беженцы, несёт на себе дополнительные риски возникновения как инфекционных заболеваний, так и неинфекционных".



