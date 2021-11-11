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Госпитализировали четырёх мигрантов, беременная женщина потеряла ребёнка

Министерство здравоохранения Беларуси отчиталось о помощи, оказываемой жителям лагеря мигрантов возле границы с Польшей. Там зафиксированы "первые несчастные случаи".

По словам начальника главного управления организации медпомощи Минздрава Алексея Щербинского, беременная гражданка Ирака потеряла ребёнка. Утверждается, что она сама обратилась в "больницу Гродненской области". Но было уже поздно. "Сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь", — говорит Щербинский.

За последние сутки из лагеря мигрантов за помощью в больницы и поликлиники обратились 18 человек. Четырёх из них госпитализировали. Возраст этих мигрантов от 10 до 70 лет. В лагерь "скорая" приезжала около 20 раз.

Представитель Минздрава признает, что "несомненно, нарушения санитарно-эпидемиологических условий, в которых оказались беженцы, несёт на себе дополнительные риски возникновения как инфекционных заболеваний, так и неинфекционных".

О том, что медики приезжали для помощи мигрантам, ранее сообщали белорусские пограничники, пишет Еврорадио.
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