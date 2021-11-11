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Каковы последствия шуток про Лукашенко - комик Слава Комиссаренко рассказал Юрию Дудю

Гостем очередного выпуска проекта российского журналиста Юрия Дудя «вДудь» стал известный стендап-комик, белорус Слава Комиссаренко.

 
После выборов 2020 года популярный стендап-комик Слава Комиссаренко во время своих выступлений часто обращался к белорусской теме. Комиссаренко шутил о белорусской власти и в частности – над Александром Лукашенко. Это повторялось неоднократно. В интервью Юрию Дудю Слава рассказал, как отреагировали на шутки представители белорусской власти.
 
«Родителей уже искали в Беларуси. Был запрос», – сказал Комиссаренко.
 
Он добавил, что доброжелатели писали ему в соцсетях и предупреждали, что на комика и на его родителей поступают запросы в разные службы.
 
Слава отметил, что его родители переехали в Москву еще до президентских выборов и последующих событий, поэтому все запросы были тщетны.
 
blizko.by
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