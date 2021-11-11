После выборов 2020 года популярный стендап-комик Слава Комиссаренко во время своих выступлений часто обращался к белорусской теме. Комиссаренко шутил о белорусской власти и в частности – над Александром Лукашенко. Это повторялось неоднократно. В интервью Юрию Дудю Слава рассказал, как отреагировали на шутки представители белорусской власти.

«Родителей уже искали в Беларуси. Был запрос», – сказал Комиссаренко.

Он добавил, что доброжелатели писали ему в соцсетях и предупреждали, что на комика и на его родителей поступают запросы в разные службы.

Слава отметил, что его родители переехали в Москву еще до президентских выборов и последующих событий, поэтому все запросы были тщетны.