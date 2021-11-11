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Как сообщает корреспондент Sputnik, было две волны. Первая группа - примерно 300 или 400 человек - прибыла во второй половине дня. Вторая – ближе к вечеру. Их также было не менее 300-400 человек.





Новые беженцы также приходили с большими рюкзаками, кто-то – с палатками. Были мужчины, женщины и дети. География мигрантов расширилась – были беженцы из Ирака, Афганистана, Сирии, Африки.





Темнокожие молодые ребята рассказали, что они приехали из Уганды, поездка в Беларусь им обошлась в 4500 долларов. У них есть туристическая белорусская виза. Из Африки в Минск они летели через Москву, из Минска в лагерь ехали на такси.





Другая группа мигрантов из Ирака рассказала, что в Минск они летели из Дубаи, в Беларусь прибыли примерно десять дней назад. У них также белорусская туристическая виза. Этим ребятам повезло меньше. Из Минска они отправились в Брест. А когда узнали о палаточном лагере под Гродно, выдвинулись сюда. Денег на такси у них уже не было, поэтому пять дней шли пешком более 200 километров вдоль шоссе.





Новая группа мигрантов также поселилась на узкой полосе шириной примерно 15 метров вдоль забора из колючей проволоки. Узкий участок нейтральной полосы удлинился примерно в полтора раза. Белорусская сторона усилила охрану лагеря. Поляки также увеличили количество военн х и военной техники. Польские солдаты цепочкой выстроились вдоль колючего забора. Приехало несколько бронированных машин с пулеметами на крыше. На польской стороне стоит водомет, много машин полиции, над территорией летают вертолеты.



