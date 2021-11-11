Обвиняемые – четыре иностранца: трое граждан Турции и гражданка Украины. Их судили за транзит и сбыт наркотиков, у всех – четвертая часть 328 статьи Уголовного кодекса. А основной фигурант еще признан виновным в создании преступной организации. Речь идет о 550 килограммах афганского героина, ввезенного в Минск и хранившегося на складе под видом мебели.





"Основной фигурант дела получил 25 лет лишения свободы, еще два обвиняемых – по 20 лет лишения свободы, четвертой обвиняемой назначено 18 лет лишения свободы", – сообщили Sputnik в суде.





Дело рассматривалось в открытом судебном заседании, все обвиняемые с момента задержания находятся под стражей.





Вердикт суда

Как следует из приговора, основной фигурант дела, гражданин Турции, достоверно знал о существовании международной преступной организации, занимающейся незаконными поставками героина с территории Афганистана в ЕС через Иран, Азербайджан, Россию и Беларусь. Руководитель этой преступной структуры до сих пор не установлен. Обвиняемый был им завербован и потом создал "дочку", которая вошла в международную преступную организацию как структурное подразделение. Цель – транзит афганского героина в Беларусь, хранение в специально подготовленных тайниках и переправка в Евросоюз.





Судом было установлено, что осенью 2019 года он вовлек в организованную преступную группу двух своих

соотечественников и гражданку Украины, при этом они не были осведомлены о существовании преступной организации.





В суде также установлено, что эти три обвиняемых умышленно вступили в организованную группу и с 8 октября по 23 ноября 2019 года систематически осуществляли организованную, законспирированную преступную деятельность по незаконному обороту особо опасных наркотических средств в крупном размере на территории Беларуси.





Вину признали, но не полностью

Обвиняемые граждане Турции в суде свою виновность в совершении инкриминируемых им деяний признали частично. Гражданка Украины свою виновность в совершении инкриминируемых ей деяний не признала в полном объеме.





Там образом, основной фигурант за руководство преступной группой получил 10 лет колонии, за транзит наркотиков – 20 лет, в итоге суд ему назначил 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штраф в размере 29 000 рублей.





Двум гражданам Турции назначено по 20 лет колонии усиленного режима и по 23,2 тысячи штрафа, украинской гражданке суд назначил 18 лет колонии общего режима и такой же штраф.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщили в Мингорсуде.



