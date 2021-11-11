+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дело о полутонне афганского героина: суд дал 83 года на всех 4 обвиняемым

Суд Московского района Минска огласил приговор по уголовному делу в отношении четырех иностранных граждан по обвинению в незаконном обороте героина в крупном размере, сообщили в Минском городском суде.

Дело о полутонне афганского героина: суд дал 83 года на всех 4 обвиняемым
Обвиняемые – четыре иностранца: трое граждан Турции и гражданка Украины. Их судили за транзит и сбыт наркотиков, у всех – четвертая часть 328 статьи Уголовного кодекса. А основной фигурант еще признан виновным в создании преступной организации. Речь идет о 550 килограммах афганского героина, ввезенного в Минск и хранившегося на складе под видом мебели.

"Основной фигурант дела получил 25 лет лишения свободы, еще два обвиняемых – по 20 лет лишения свободы, четвертой обвиняемой назначено 18 лет лишения свободы", – сообщили Sputnik в суде.

Дело рассматривалось в открытом судебном заседании, все обвиняемые с момента задержания находятся под стражей.

Вердикт суда

Как следует из приговора, основной фигурант дела, гражданин Турции, достоверно знал о существовании международной преступной организации, занимающейся незаконными поставками героина с территории Афганистана в ЕС через Иран, Азербайджан, Россию и Беларусь. Руководитель этой преступной структуры до сих пор не установлен. Обвиняемый был им завербован и потом создал "дочку", которая вошла в международную преступную организацию как структурное подразделение. Цель – транзит афганского героина в Беларусь, хранение в специально подготовленных тайниках и переправка в Евросоюз.

Судом было установлено, что осенью 2019 года он вовлек в организованную преступную группу двух своих
соотечественников и гражданку Украины, при этом они не были осведомлены о существовании преступной организации.

В суде также установлено, что эти три обвиняемых умышленно вступили в организованную группу и с 8 октября по 23 ноября 2019 года систематически осуществляли организованную, законспирированную преступную деятельность по незаконному обороту особо опасных наркотических средств в крупном размере на территории Беларуси.

Вину признали, но не полностью

Обвиняемые граждане Турции в суде свою виновность в совершении инкриминируемых им деяний признали частично. Гражданка Украины свою виновность в совершении инкриминируемых ей деяний не признала в полном объеме.

Там образом, основной фигурант за руководство преступной группой получил 10 лет колонии, за транзит наркотиков – 20 лет, в итоге суд ему назначил 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штраф в размере 29 000 рублей.

Двум гражданам Турции назначено по 20 лет колонии усиленного режима и по 23,2 тысячи штрафа, украинской гражданке суд назначил 18 лет колонии общего режима и такой же штраф.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщили в Мингорсуде.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]