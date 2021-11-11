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Раскрыть убийство помог снег. 39-летний совратитель несовершеннолетних обвиняется по пяти статьям УК

Витебские правоохранители завершили дело об убийстве несовершеннолетней девушки и о нескольких преступлениях против половой неприкосновенности. 39-летнему мужчине инкриминируется целых пять статей УК.


Подробности в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Все случилось вечером 17 января 2021 г., когда в милицию поступило сообщение, что 15-летняя девушка спрыгнула с балкона третьего этажа в Витебске. Прибывшие на место происшествия медики боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. Через некоторое время она скончалась.

Хозяина жилья, с балкона которого выпала девушка, сразу задержали. Следователям он рассказал, что отлучился на некоторое время из квартиры, а когда вернулся, то девушки в помещении не обнаружил. Когда вышел на балкон и якобы машинально посмотрел вниз, увидел ее тело на тротуарной плитке. Свою причастность к трагедии квартиры отрицал. Во время осмотра изображал скорбь и ужас от произошедшего.

Однако благодаря слаженной работе следователей, сотрудников милиции и экспертов ГКСЭ установлены обстоятельства случившегося. Выяснилось, что девушка находилась в гостях у 39-летнего знакомого, они распивали спиртное. В ходе конфликта на почве ревности мужчина выбросил несовершеннолетнюю с балкона.

Одной из зацепок, позволивших раскрыть преступление, стал снег. Следователи обратили внимание на тот фа т, что на балконных перилах не был поврежден снежный покров. Учитывая высоту перил, которую сопоставили с ростом погибшей, положение ее тела после падения и другие детали, стало понятно, что фигурант поднял девушку на руки, переместил через перила и сбросил. Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси по запросу СК провел экспертизу, в ходе которой установлено, что на начало падения тело находилось в горизонтальном положении и именно параллельно стене.

Кроме того, при просмотре записей камер видеонаблюдения была опровергнута версия обвиняемого о том, что его долго не было дома и что потом он якобы искал девушку и не видел, как она прыгала с балкона. Согласно видеозаписи, после падения девушки фигурант выбежал к ней на улицу через 57 секунд. До приезда скорой и правоохранителей он навел порядок в жилье и выбросил бутылки из-под спиртного.

Нашлись и свидетели, которые рассказали, что, когда обвиняемый узнал об общении 15-летней подруги с ее ровесниками, он приревновал и угрожал расправой.

В ходе следствия также установлено, что с мая 2019 г. по 17 января 2021 г. 39-летний житель Витебска совершал преступления против половой неприкосновенности как погибшей, так и еще двух девушек, которым в момент совершения преступления было 14 и 15 лет.

Проанализирован круг общения фигуранта. Установлено, что он целенаправленно знакомился с несовершеннолетними девочками и вступал с ними в половые сношения. Обвиняемый подчищал переписки с ними в социальных сетях и мессенджерах, а после совершения преступлений запугивал их, чтобы никому не рассказывали о произошедшем.

Мужчина ранее не судим, разведен и официально не трудоустроен. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела записи камер видеонаблюдения, а также заключения экспертиз.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Каких-либо психических расстройств у него не выявлено. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям:

ч. 2 ст. 166 УК («Изнасилование заведомо несовершеннолетней»),

ч. 2 ст. 167 («Иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней»),

ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 167 («Покушение на иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней»),

ч. 2 ст. 168 («Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК, совершенное лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 166 и 167 УК»),

ч. 1 ст. 169 («Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 УК»),

ч. 1 ст. 139 («Убийство»).

Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы прокурору для направления в суд.
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