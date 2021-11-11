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Фото избитого на границе Беларуси и Польши сирийского беженца появилось в Сети: мужчина рассказал, что произошло

По его словам, он думал, что умрет в лесу без еды и воды.

Фото избитого на границе Беларуси и Польши сирийского беженца появилось в Сети: мужчина рассказал, что произошло
Мигрант из Сирии Юсеф Атталах, чье фото с синяками облетело Интернет, заявил, что его избил белорусский пограничник, сообщает агентство Reuters.
 
37-летний мужчина рассказал, что вместе с другими мигрантами оказался в ловушке на границе Польши и Беларуси. По его словам, он думал, что умрет в лесу без еды и воды. Он добавил, что белорусский пограничник сломал ему нос.

Он также утверждает, что просился обратно в Минск, поскольку не хотел больше никуда ехать, но ему ответили, что «для них нет пути в Минск, нужно ехать в Польшу».
 
Госпогранкомитет Беларуси пока не прокомментировал эту информацию. Однако стороны возлагают друг на друга вину за подобные инциденты, как это и принято на гибридной войне. Так, сегодня официальные белорусские СМИ сообщили, что в лагере нашли курдов, избитых поляками.
Blizko.by
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