Мигрант из Сирии Юсеф Атталах, чье фото с синяками облетело Интернет, заявил, что его избил белорусский пограничник, сообщает агентство Reuters.

37-летний мужчина рассказал, что вместе с другими мигрантами оказался в ловушке на границе Польши и Беларуси. По его словам, он думал, что умрет в лесу без еды и воды. Он добавил, что белорусский пограничник сломал ему нос.





Он также утверждает, что просился обратно в Минск, поскольку не хотел больше никуда ехать, но ему ответили, что «для них нет пути в Минск, нужно ехать в Польшу».

Госпогранкомитет Беларуси пока не прокомментировал эту информацию. Однако стороны возлагают друг на друга вину за подобные инциденты, как это и принято на гибридной войне. Так, сегодня официальные белорусские СМИ сообщили, что в лагере нашли курдов, избитых поляками.