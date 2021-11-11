Совмин предложил Лукашенко построить в Минске еще один корпус БГУ
Предложение озвучили сегодня.
Построить новый корпус предложили за кредитные средства, сообщает БелТА.
Лукашенко поинтересовался, насколько необходимо строительство корпуса сейчас.
«Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу, – сказал он. – Можем ли мы в это трудное, непростое время обойтись без этого корпуса? Вот этот прежде всего вопрос. Неужели завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? А может быть, мы что-то в Минске найдем для функционирования этого факультета? То есть надо разобраться: если сегодня можно потерпеть – надо потерпеть, если есть лишние деньги – пожалуйста, я не против, за два года будет стоять этот корпус. То есть надо четко определиться, по-хозяйски. И ведомственных подходов здесь быть не должно».
16:21 11/11/2021
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