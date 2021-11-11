Построить новый корпус предложили за кредитные средства, сообщает БелТА.





Лукашенко поинтересовался, насколько необходимо строительство корпуса сейчас.





«Хотел бы услышать дополнительные аргументы по этому вопросу, – сказал он. – Можем ли мы в это трудное, непростое время обойтись без этого корпуса? Вот этот прежде всего вопрос. Неужели завтра БГУ перестанет существовать, если мы этот корпус не построим? А может быть, мы что-то в Минске найдем для функционирования этого факультета? То есть надо разобраться: если сегодня можно потерпеть – надо потерпеть, если есть лишние деньги – пожалуйста, я не против, за два года будет стоять этот корпус. То есть надо четко определиться, по-хозяйски. И ведомственных подходов здесь быть не должно».



