Фотофакт: Мигранты решили извиниться перед польскими силовиками за попытки прорыва границы
Мигранты из лагеря на белорусско-польской границе проводят акцию в четверг, сообщает Country Media.
Мигранты извиняются перед польскими силовиками / Country Media
Мигранты извиняются перед польскими силовиками за то, что прорывались через границу и повредили ограждение из колючей проволоки. Дети на фото из мигрантского лагеря держат плакаты со словом "Sorry".
За последние дни в районе "Брузгов" произошел ряд инцидентов. Как сообщалось, группа из 150 человек пыталась минувшей ночью силой прорваться с территории Беларуси в Польшу. Кроме того, за минувшие сутки польские службы зафиксировали более 450 попыток незаконного пересечения границы.
15:31 11/11/2021
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