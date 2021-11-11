Мигранты извиняются перед польскими силовиками / Country Media​













Мигранты извиняются перед польскими силовиками за то, что прорывались через границу и повредили ограждение из колючей проволоки. Дети на фото из мигрантского лагеря держат плакаты со словом "Sorry".





За последние дни в районе "Брузгов" произошел ряд инцидентов. Как сообщалось, группа из 150 человек пыталась минувшей ночью силой прорваться с территории Беларуси в Польшу. Кроме того, за минувшие сутки польские службы зафиксировали более 450 попыток незаконного пересечения границы.



