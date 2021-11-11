



«На конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию», — заявил глава государства и призвал медиков «ответственно, разумно, экономно относиться к расходованию лекарств, медикаментов, диагностических средств».





«Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств», — сказал Лукашенко.





Он также обратил внимание председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на ситуацию с COVID-19 в Минске.





«Тяжелобольные и смертность. Тяжелобольных очень много. Поэтому обратите на это внимание», — поручил Лукашенко.





Напомним, что Кочанова не доктор. А доктора рекомендовали ввести в стране обязательный масочный режим. И даже попробовали его ввести. Но Лукашенко все отменил.