Коронавирус в Беларуси: Лукашенко призвал врачей экономить лекарства и кислород
Александр Лукашенко на совещании с правительством 11 ноября обратил внимание на большие расходы средств из бюджета на борьбу с пандемией коронавируса.
«На конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию», — заявил глава государства и призвал медиков «ответственно, разумно, экономно относиться к расходованию лекарств, медикаментов, диагностических средств».
«Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств», — сказал Лукашенко.
Он также обратил внимание председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на ситуацию с COVID-19 в Минске.
«Тяжелобольные и смертность. Тяжелобольных очень много. Поэтому обратите на это внимание», — поручил Лукашенко.
Напомним, что Кочанова не доктор. А доктора рекомендовали ввести в стране обязательный масочный режим. И даже попробовали его ввести. Но Лукашенко все отменил.
"Белорусский партизан"
15:13 11/11/2021
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