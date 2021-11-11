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Коронавирус в Беларуси: Лукашенко призвал врачей экономить лекарства и кислород

Александр Лукашенко на совещании с правительством 11 ноября обратил внимание на большие расходы средств из бюджета на борьбу с пандемией коронавируса.


«На конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию», — заявил глава государства и призвал медиков «ответственно, разумно, экономно относиться к расходованию лекарств, медикаментов, диагностических средств».

«Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств», — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на ситуацию с COVID-19 в Минске.

«Тяжелобольные и смертность. Тяжелобольных очень много. Поэтому обратите на это внимание», — поручил Лукашенко.

Напомним, что Кочанова не доктор. А доктора рекомендовали ввести в стране обязательный масочный режим. И даже попробовали его ввести. Но Лукашенко все отменил.
"Белорусский партизан"
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