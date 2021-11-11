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Новости политзаключенных: Владимир Мацкевич в СИЗО пишет книгу

По состоянию на 11 ноября 829 человек находятся в белорусских тюрьмах по политически мотивированным делам.


Белорусский методолог и аналитик Владимир Мацкевич уже 100 дней находится за решеткой, а его тексты проверяют на «разжигание вражды». Его арест недавно продлили до 4 декабря, пишет Deutsche Welle.

Коллеги и родные Мацкевича отмечают, что ситуация с перепиской далека от идеала, а сначала, когда он сидел в одиночной камере, то почти не получал писем, но много писал сам. Из тюрьмы Мацкевич пишет, что морально переносить заключение легче, чем молодые коллеги, он делает физические и дыхательные упражнения и молится.

"Кажется, что письма по две недели проверяются цензурой, потому что все ответы, что до нас дошли, пришли через месяц после отправки. Я послал 5 писем, но получил только два ответа и открытку", - говорит ученик и друг Мацкевича Кирилл Мальцев.

Дочь политзаключенного Надежда Лученок просит знакомых присылать отцу письма, так как сама живет за границей. Информацию о здоровье она получает от адвоката.

Политзаключенный отмечает, что продолжает писать книгу, хотя при компьютере написал бы в 3-4 раза больше. Он упомянул, что когда был в изоляторе на Окрестина, прочитал сокамерникам две лекции о Древней Греции и философии.

Владимира Мацкевича арестовали 4 августа - силовики пришли к нему с обыском, изъяли всю технику, а через некоторое время предъявили обвинение п �татье 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».
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