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В Китае идут мощные снегопады, есть жертвы

На северо-востоке Китая в результате мощных снегопадов заблокированы дороги, один человек погиб. Об этом сообщает ABC News.
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Снежная буря длилась несколько дней на северо-востоке Китая. Власти закрыли школы и приостановили железнодорожное сообщение.

В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии Китая выпало более 50 сантиметров снега.

Сообщается, что один человек погиб в городе Тонглиао. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года

Около тысячи человек оказались в снеговых ловушках в провинции Цзилинь. Были закрыты некоторые автотрассы и остановлено движение поездов в провинции.
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