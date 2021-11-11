



Снежная буря длилась несколько дней на северо-востоке Китая. Власти закрыли школы и приостановили железнодорожное сообщение.





В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии Китая выпало более 50 сантиметров снега.





Сообщается, что один человек погиб в городе Тонглиао. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года





Около тысячи человек оказались в снеговых ловушках в провинции Цзилинь. Были закрыты некоторые автотрассы и остановлено движение поездов в провинции.