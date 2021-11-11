В Китае идут мощные снегопады, есть жертвы
На северо-востоке Китая в результате мощных снегопадов заблокированы дороги, один человек погиб. Об этом сообщает ABC News.
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Снежная буря длилась несколько дней на северо-востоке Китая. Власти закрыли школы и приостановили железнодорожное сообщение.
В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии Китая выпало более 50 сантиметров снега.
Сообщается, что один человек погиб в городе Тонглиао. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года
Около тысячи человек оказались в снеговых ловушках в провинции Цзилинь. Были закрыты некоторые автотрассы и остановлено движение поездов в провинции.
13:44 11/11/2021
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