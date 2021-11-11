По материалам дела, мужчина на территории Партизанского района столицы поджег 15 мусорных контейнеров, из-за чего огнем также был поврежден находившийся неподалеку от места пожара автомобиль.





"Общая сумма ущерба составила Br6,7 тыс.", - проинформировали в прокуратуре.





Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что по ночам на мусорных площадках занимался сбором вторсырья и бутылок, а поджоги контейнеров совершил, поскольку был возмущен тем, что люди не занимались раздельным сбором мусора.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.