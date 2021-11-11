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Минчанин возмутился тем, что люди не сортируют мусор, и поджег 15 контейнеров

В Минске направили в суд дело о поджоге мусорных контейнеров, обвиняемым по которому проходит 45-летний мужчина. Ему инкриминировано уничтожение чужого имущества общеопасным способом, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в четверг.

По материалам дела, мужчина на территории Партизанского района столицы поджег 15 мусорных контейнеров, из-за чего огнем также был поврежден находившийся неподалеку от места пожара автомобиль.

"Общая сумма ущерба составила Br6,7 тыс.", - проинформировали в прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что по ночам на мусорных площадках занимался сбором вторсырья и бутылок, а поджоги контейнеров совершил, поскольку был возмущен тем, что люди не занимались раздельным сбором мусора.
 
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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