Минчанин возмутился тем, что люди не сортируют мусор, и поджег 15 контейнеров
В Минске направили в суд дело о поджоге мусорных контейнеров, обвиняемым по которому проходит 45-летний мужчина. Ему инкриминировано уничтожение чужого имущества общеопасным способом, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в четверг.
По материалам дела, мужчина на территории Партизанского района столицы поджег 15 мусорных контейнеров, из-за чего огнем также был поврежден находившийся неподалеку от места пожара автомобиль.
"Общая сумма ущерба составила Br6,7 тыс.", - проинформировали в прокуратуре.
Обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что по ночам на мусорных площадках занимался сбором вторсырья и бутылок, а поджоги контейнеров совершил, поскольку был возмущен тем, что люди не занимались раздельным сбором мусора.
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
13:37 11/11/2021
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