







"На заседании СНБО сегодня мы приняли решение об усилении нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси", — заявил он. По словам Зеленского, речь идет только про противодействие иммиграционным вызовам и угрозам.





На заседании украинского СНБО накануне было принято решение удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, было решено привлечь к охране "достаточно серьезные резервы" из Национальной гвардии и Национальной полиции. Планируется создать мобильные группы, которые будут патрулировать украинско-белорусскую границу.