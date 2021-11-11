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Усиление на границе не повлияет на поездки белорусов в Украину — Зеленский

Усиление охраны украинской границы не должно повлиять на поездки белорусов в Украину, заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент страны Владимир Зеленский.



"На заседании СНБО сегодня мы приняли решение об усилении нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси", — заявил он. По словам Зеленского, речь идет только про противодействие  иммиграционным вызовам и угрозам.

На заседании украинского СНБО накануне было принято решение удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, было решено привлечь к охране  "достаточно серьезные резервы" из Национальной гвардии и Национальной полиции. Планируется создать мобильные группы, которые будут патрулировать украинско-белорусскую границу.
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