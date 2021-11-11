



Обвиняемые увидели, как они задерживали и избивали мужчину во дворе на «Каменной горке». Никто тогда не пострадал, однако на суде потерпевшими выступали два сотрудника, вероятно, с измененными фамилиями. Моральный и материальный вред они не заявляли.





Судья Дмитрий Лукашевич осудил Евгения Коржаля и Тимофея Маженкова к двум годам колонии общего режима, а Алексея Игнатенко – к трем годам и одному месяцу колонии общего режима. Именно такое наказание запросила гособвинитель Оксана Сакович.



