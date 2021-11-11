Троих минчан, которые сбросили с балкона дверь на милиционеров во время протестов, осудили к двум и трем годам колонии
В суде Фрунзенского района 11 ноября вынесли приговор минчанам, которые 11 августа прошлого года во время акции протеста сбросили деревянную дверь с балкона 11-ого этажа на сотрудников милиции.
Обвиняемые увидели, как они задерживали и избивали мужчину во дворе на «Каменной горке». Никто тогда не пострадал, однако на суде потерпевшими выступали два сотрудника, вероятно, с измененными фамилиями. Моральный и материальный вред они не заявляли.
Судья Дмитрий Лукашевич осудил Евгения Коржаля и Тимофея Маженкова к двум годам колонии общего режима, а Алексея Игнатенко – к трем годам и одному месяцу колонии общего режима. Именно такое наказание запросила гособвинитель Оксана Сакович.
12:51 11/11/2021
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