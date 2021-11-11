



Среди клиентов командировочные и, в последнее время, белорусские туристы. Так могла бы начинаться статья об очередном успешном бизнесе жителей Гродно, но в этот раз предприниматели пришли в редакцию Grodno.in , чтобы рассказать другую историю.









— Днем обратилась пара, чтобы погостить у нас до 12 ноября. Договор заключили на одновременное проживание в квартире 4 человек. Ничего не предвещало беды. Стандартная ситуация, — рассказывают владельцы квартиры.





Через несколько часов поступил звонок из ЖЭСа. Там отреагировали на жалобу соседей снизу о затоплении.





— Мы тут же позвонили постояльцам, чтобы разобраться. Нас стали убеждать, что «все в порядке», «приезжать не надо», «случайно разлили кружку воды», «все уже убрали», «никого нет на месте», потому что поехали кого-то встречать, — рассказывает Евгений. — Но все это звучало очень неубедительно.





На тот момент в квартире находилось уже 8 мигрантов (взрослые мужчины и ребенок) арабской внешности, предположительно, ожидающих пополнение товарищами по несчастью. Все комнаты были завалены грязной одеждой и сумками (будто люди долгое время провели в лесу). Мебель повреждена. На кухне окурки, горы грязной посуды с остатками еды.





— Мы решили в одностороннем порядке расторгнуть договор ввиду несоблюдения правил эксплуатации. Попросили гостей покинуть кварти у. После долгих переговоров и звонка в милицию это все же удалось сделать.







