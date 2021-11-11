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На границе Беларуси с ЕС резко сократилось количество фур

Но это означает, что большегрузы просто стали объезжать Беларусь.


За прошедшие сутки только два из девяти сопредельных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом выполнили договоренности по пропуску большегрузов, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Меньше всего фур въехало в ЕС через "Каменный Лог - Мядининкай". Этот пункт пересекла 291 машина, в то время как его пропускная способность - 500.

Рубеж с Украиной грузовики пересекали без задержек.

По данным Госпогранкомитета, оформления на границе с ЕС по состоянию на 10:00 ожидали 480 большегрузов. Больше всего фур скопилось на рубеже с Литвой. Через "Бенякони" попасть в Евросоюз хотят 180 перевозчиков, в "Каменном логе" и "Видзах" собралось 60 машин, в "Привалке" – свыше 70-ти.

В Латвию через "Урбаны" хотят выехать около 10 грузовиков. На украинском направлении фур нет.

Для грузовиков, следующих в Польшу, самым "загруженным" является пункт пропуска "Берестовица" - там в очереди 80 фур. Именно это направление белорусские пограничники предлагают выбирать в качестве альтернативы "Брузгам", возле которых беженцы разбили палаточный лагерь.

Обычно количество большегрузов, желающих попасть в страны ЕС, приближается к тысяче, а в пиковые моменты может превышать 1,5 тысячи. Таким образом, фур стало меньше.

Напомним, что с 9 ноября польская сторона остановила оформление в пунк е пропуска "Кузница Белостоцкая" ("Брузги" - с белорусской стороны). Именно здесь расположился лагерь мигрантов.
"Белорусский партизан"
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