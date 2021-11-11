Прошлой зимой заболеваемость гриппом, как в южном, так и в северном полушариях, быстро снизилась и практически исчезла вскоре после начала пандемии. Меры физического дистанцирования, используемые для сдерживания распространения коронавируса, оказались даже более эффективными в сдерживании гриппа. Но, скорее всего, это означает, что следует готовиться к тому, что в этом году грипп будет особенно тяжелым.





Почему такие прогнозы?





В каком-то смысле иммунные ответы на коронавирус и грипп похожи. Заражение или относительно недавняя вакцинация обеспечивают хорошую защиту от последующего заражения, но такая защита имеет тенденцию быстро сходить на нет. С другой стороны, ранние повторные заражения обычно протекают бессимптомно или в относительно легкой форме. Но чем больше времени проходит между приобретением иммунитета и повторным заражением, тем более серьезным рискует стать последующее заражение.





По мнению ученых, применяемые в течение 18 месяцев меры по контролю над Covid существенно снизили экспозицию населения к вирусам гриппа, и у всей популяции упал естественный иммунитет.





"А значит, когда грипп вернется, он может поразить больше людей и вызвать более серьезные заболевания, чем в обычный сезон. То же самое, вероятно, будет справедливо и для других респираторных вирусов. Фактически это уже так и есть: в последнее время в Великобритании появились многочисленные сообщения об особо тяжелых простудных заболеваниях", пишет Пол Хантер, профессор медицины из Университета Восточной Англии.





Дополнительный риск





Вирусы гриппа мутируют быстрее, так что в конечном итоге циркулируют несколько штаммов, и они меняются каждый год. Если доминантный штамм зимнего вируса не был включен при разработке новой вакцины, то ее эффективность окажется ниже.





Специфика надвигающейся зимы: поскольку за последние 18 месяцев было немного случаев гриппа, предсказать, какие штаммы будут доминантными этой зимой, стало труднее, чем обычно. Есть и еще один дополнительный риск: коинфекция. Коронавирусом можно заразиться одновременно с другой инфекцией - бактериальной, грибковой или вирусной. Исследование, в котором изучались пациенты, госпитализированные по поводу коронавируса, показало, что 19% из них также были носителями другой инфекции. Было обнаружено, что пациенты с коинфекцией умирают чаще.





В начале пандемии, когда грипп еще циркулировал, британские ученые смогли сравнить результаты людей, пораженных только COVID и одновременно инфицированных вирусами гриппа и COVID. Люди с коинфекцией примерно в два раза чаще попадали в реанимацию, нуждались в вентиляции легких и умирали, чем те, у кого был только COVID.