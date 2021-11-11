+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Житель Молодечно привез к роддому пианино, чтобы поздравить жену с рождением дочки

Житель Молодечно решил необычно поздравить супругу с рождением дочки и привез прямо под роддом пианино, сообщает «Рэгiянальная газета».


Дмитрий и Светлана Ефименко на днях стали родителями во второй раз. У них родилась вторая дочь.

Из роддома муж забрал жену с музыкой. Сам сыграл на пианино, а на других инструментах – его друзья. Дмитрий исполнил для любимой песню, которую сам написал для нее восемь лет назад, когда они познакомились.
 
По словам мужчины, первую дочь он тоже забирал из роддома с музыкой. В этот раз супруга попросила его «не тянуть много народу», потому что не любит публичность.


 

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]