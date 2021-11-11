



Дмитрий и Светлана Ефименко на днях стали родителями во второй раз. У них родилась вторая дочь.





Из роддома муж забрал жену с музыкой. Сам сыграл на пианино, а на других инструментах – его друзья. Дмитрий исполнил для любимой песню, которую сам написал для нее восемь лет назад, когда они познакомились.

По словам мужчины, первую дочь он тоже забирал из роддома с музыкой. В этот раз супруга попросила его «не тянуть много народу», потому что не любит публичность.











