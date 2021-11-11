Житель Молодечно привез к роддому пианино, чтобы поздравить жену с рождением дочки
Житель Молодечно решил необычно поздравить супругу с рождением дочки и привез прямо под роддом пианино, сообщает «Рэгiянальная газета».
Дмитрий и Светлана Ефименко на днях стали родителями во второй раз. У них родилась вторая дочь.
Из роддома муж забрал жену с музыкой. Сам сыграл на пианино, а на других инструментах – его друзья. Дмитрий исполнил для любимой песню, которую сам написал для нее восемь лет назад, когда они познакомились.
По словам мужчины, первую дочь он тоже забирал из роддома с музыкой. В этот раз супруга попросила его «не тянуть много народу», потому что не любит публичность.
10:47 11/11/2021
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