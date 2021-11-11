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В Минске задержали несовершеннолетнюю сутенершу

В столице возбуждено уголовное дело о вербовке девушек, в том числе несовершеннолетних, для занятия проституцией. При этом несовершеннолетней является и сама сутенерша.




По материалам уголовного дела, 17-летняя минчанка с марта этого года оформила академический отпуск в колледже из-за отсутствия денег на оплату учебы. Девушка начала зарабатывать проституцией. Сначала сама оказывала интимные услуги, а позже решила стать сутенершей.

"В мае 2021 года подозреваемая предложила пяти подругам, из которых две являлись несовершеннолетними, направлять к ним клиентов для оказания услуг интимного характера, за что они ей будут передавать 20% от вознаграждения", - рассказали в Следственном комитете в четверг.

"Девушка уверяла знакомых, что это будут только лица мужского пола, которым она неоднократно уже сама оказывала услуги интимного характера, которые точно заплатят и не являются сотрудниками милиции. Прайс-лист с расценками подруги устанавливали самостоятельно", - отметили в СК.

Сутенерша через Telegram общалась с клиентами, пересылала им фотографии подруг и обсуждала условия встреч.
 
С мая по сентябрь, по данным СК, она предоставила не менее 15 клиентов пятерым девушкам для оказания интимных услуг. Последние, как было оговорено, отдавали сутенерше 20% заработка.

Действия 17-летней минчанки квалифицированы по статье УК "организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего", она задержана.
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