











По материалам уголовного дела, 17-летняя минчанка с марта этого года оформила академический отпуск в колледже из-за отсутствия денег на оплату учебы. Девушка начала зарабатывать проституцией. Сначала сама оказывала интимные услуги, а позже решила стать сутенершей.





"В мае 2021 года подозреваемая предложила пяти подругам, из которых две являлись несовершеннолетними, направлять к ним клиентов для оказания услуг интимного характера, за что они ей будут передавать 20% от вознаграждения", - рассказали в Следственном комитете в четверг.





"Девушка уверяла знакомых, что это будут только лица мужского пола, которым она неоднократно уже сама оказывала услуги интимного характера, которые точно заплатят и не являются сотрудниками милиции. Прайс-лист с расценками подруги устанавливали самостоятельно", - отметили в СК.





Сутенерша через Telegram общалась с клиентами, пересылала им фотографии подруг и обсуждала условия встреч.

С мая по сентябрь, по данным СК, она предоставила не менее 15 клиентов пятерым девушкам для оказания интимных услуг. Последние, как было оговорено, отдавали сутенерше 20% заработка.





Действия 17-летней минчанки квалифицированы по статье УК "организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего", она задержана.