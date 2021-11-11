Партия из 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса прибыла из Китая в Беларусь
Груз уже находится на складах предприятий «Белфармация» и «Белтаможсервис».
Груз из Китая – вакцина против COVID-19 прибыл в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Сегодня ночью в Беларусь прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он доставил в Беларусь китайскую вакцину против коронавируса», – добавили в Минздраве.
Ранее сообщалось Беларусь на этой неделе получит 1,5 млн доз вакцины против коронавируса (Vero Cell) компании Sinopharm.
Тем временем в пресс-службе МЧС добавили, что этот груз – это иностранная безвозмездная помощь для борьбы с распространением COVID-19.
Груз состоит из 500 тысяч доз вакцины (Vero Cell) инактивированной и более 500 тысяч одноразовых шприцев. Кроме этого, борт Ил-76 доставил еще один миллион доз вакцины, которая была приобретена за счет средств республиканского бюджета.
10:26 11/11/2021
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