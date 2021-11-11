



Груз из Китая – вакцина против COVID-19 прибыл в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Сегодня ночью в Беларусь прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он доставил в Беларусь китайскую вакцину против коронавируса», – добавили в Минздраве.





Ранее сообщалось Беларусь на этой неделе получит 1,5 млн доз вакцины против коронавируса (Vero Cell) компании Sinopharm.

Тем временем в пресс-службе МЧС добавили, что этот груз – это иностранная безвозмездная помощь для борьбы с распространением COVID-19.

Груз состоит из 500 тысяч доз вакцины (Vero Cell) инактивированной и более 500 тысяч одноразовых шприцев. Кроме этого, борт Ил-76 доставил еще один миллион доз вакцины, которая была приобретена за счет средств республиканского бюджета.