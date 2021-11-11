











Причина в том, что, как считают в YouTube, количество кликов «Не нравится» не коррелирует с числом показов, и это подтверждено экспериментально. Вторая причина — дизлайки часто использовались для хейта.





Вместе с тем, пишет Office Life, алгоритмы соцсети по-прежнему будут учитывать отметки «Не нравится» при подборе рекомендаций.





Видеохостинг YouTube создан в 2005 году бывшими сотрудниками PayPal и сейчас принадлежит Google. Общая аудитория оценивается в 2 млрд в месяц. Белорусская локализация сервиса осуществлена в 2015 году. То есть примерно на семь лет позже, чем в России и Польше, и на три года — чем в Украине.