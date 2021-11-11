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В Беларуси расширен перечень экстремистских Telegram-каналов

Информационная продукция сообществ в мессенджере Telegram "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!", "ОСР", "ВСЕ НАРУШЕНИЯ! Chat" признана экстремистскими материалами, сообщает Генеральная прокуратура.



Основанием для того, чтобы информационная продукция этого канала была признана экстремистской, послужило заявление прокуратуры Минска. Суд полностью его удовлетворил.

В Беларуси признаны "экстремистскими" более двух сотен Telegram-каналов и чатов, пишет Еврорадио. Белорусское законодательство не запрещает их читать, но МВД предупреждает об ответственности за распространение информации, которую они содержат.

Полный список экстремистских материалов приведен на сайте Мининформа.
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