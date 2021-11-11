







Основанием для того, чтобы информационная продукция этого канала была признана экстремистской, послужило заявление прокуратуры Минска. Суд полностью его удовлетворил.





В Беларуси признаны "экстремистскими" более двух сотен Telegram-каналов и чатов, пишет Еврорадио. Белорусское законодательство не запрещает их читать, но МВД предупреждает об ответственности за распространение информации, которую они содержат.





Полный список экстремистских материалов приведен на сайте Мининформа.