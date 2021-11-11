















Мы, нижеподписавшиеся, очень просим внести в Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" следующие изменения: установить 31 декабря и 3 января (начиная с 2021 и в последующих годах) полноценными выходными днями на государственном уровне, без отработки и без переносов этих дней на другие дни.





Причины, по которым мы просим сделать 31 декабря и 3 января выходными днями, следующие:





1. Для встречи Нового года с родителями и родными, и проведения с ними большего времени, всеми нами и нашим отличными и хорошими студентами с других городов, посёлков и сёл нашей красивейшей и великолепной Беларуси, необходимо больше времени для того, чтобы добраться до своих городов, сёл и посёлков, из-за чего меньше времени остаётся для того, чтобы побыть с родителями, родными и близкими.





2. Для подготовки ко встрече Нового Года нашими любимыми и дорогими девушками и женщинами (матерями, жёнами) нужен выходной день. Ведь готовка и сервировка стола, украшение квартир и домов, украшение ёлок, занимает много времени и много сил. Рабочий день полностью не позволяет встречать ро� �ых и близких, друзей, гостей у себя в квартире или доме и заставляет быть наших дорогих и уважаемых девушек и женщин очень утомлёнными и уставшими, без всех прелестей красоты (без макияжа, без маникюра, без красивой одежды и др.) и как очень выбившийся из сил человек.





3. Для увеличения доходов в важной сфере туризма, в важной сфере торговли, в важных сферах развлечения и отдыха.





4. Для поездки в мини-отпуск, для поездки на малую родину нашей великолепной и цветущей Беларуси для того, чтобы отдохнуть и больше времени провести с семьёй и родными.

5. Для увеличения дохода предприятий и иных организаций нужен выходной день, для отдыха сотрудников, которые после него смогут увеличить свою производительность труда, появятся новые силы и креативные идеи.





6. В следующих странах официально установлены выходными днями 31 декабря и (или) 3 января и не только: Российская Федерация (с 31 декабря по 9 января), Великобритания (с 25 декабря по 4 января), Испания (с 25 декабря по 6 января), Италия (с 25 декабря по 6 января), Япония (с 28 декабря по 4 января), Азербайджан (с 31 декабря по 6 января), Грузия (с 30 декабря по 2 января), Куба (с 31 декабря по 2 января), Таиланд (с 31 декабря по 1 января), Лихтенштейн (с 24 декабря по 2 января).







