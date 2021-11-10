







Причем, потребление мяса и мясопродуктов составило 99 кг на душу населения с увеличением на 7,6% за 2016—2020 годы. Такие данные собраны в обзоре рейтингового агентства IBI Rating и консалтинговой компании ACER, пишет Nashaniva.com со ссылкой на Onliner.by.





В Беларуси действуют около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса.





По итогам 2020 года среди предприятий мясной отрасли лидирующую позицию по выручке занял Брестский мясокомбинат — 501,3 млн рублей, при этом в 2018—2019 годах лидером по выручке был «Смолевичи Бройлер».











