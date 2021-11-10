Беларусь — лидер по потреблению мяса в ЕАЭС: 99 кг на человека в год
Беларусь стала лидером среди стран ЕАЭС по производству мяса на душу населения: показатель в 2020 году — 137 кг, что отражает прирост на 10,5% за пятилетний период.
Причем, потребление мяса и мясопродуктов составило 99 кг на душу населения с увеличением на 7,6% за 2016—2020 годы. Такие данные собраны в обзоре рейтингового агентства IBI Rating и консалтинговой компании ACER, пишет Nashaniva.com со ссылкой на Onliner.by.
В Беларуси действуют около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса.
По итогам 2020 года среди предприятий мясной отрасли лидирующую позицию по выручке занял Брестский мясокомбинат — 501,3 млн рублей, при этом в 2018—2019 годах лидером по выручке был «Смолевичи Бройлер».
08:06 11/11/2021
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