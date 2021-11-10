+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь — лидер по потреблению мяса в ЕАЭС: 99 кг на человека в год

Беларусь стала лидером среди стран ЕАЭС по производству мяса на душу населения: показатель в 2020 году — 137 кг, что отражает прирост на 10,5% за пятилетний период.



Причем, потребление мяса и мясопродуктов составило 99 кг на душу населения с увеличением на 7,6% за 2016—2020 годы. Такие данные собраны в обзоре рейтингового агентства IBI Rating и консалтинговой компании ACER, пишет Nashaniva.com со ссылкой на Onliner.by.

В Беларуси действуют около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса.

По итогам 2020 года среди предприятий мясной отрасли лидирующую позицию по выручке занял Брестский мясокомбинат — 501,3 млн рублей, при этом в 2018—2019 годах лидером по выручке был «Смолевичи Бройлер».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]