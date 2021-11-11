



Об этом объявил журналистам глава NASA Билл Нельсон, сообщает Svoboda.org со ссылкой на Reuters.





Специалисты, по его словам, технически не успеют подготовиться к высадке астронавтов на Луну в 2024 году. Ранее такую цель ставила администрация Дональда Трампа.





Сдвигается не только высадка астронавтов на Луну, но и другие этапы программы "Артемида", сообщил Нельсон. В частности, облёт спутника Земли кораблем без экипажа, который ранее планировалось провести в 2021 году, перенесен на весну 2022 года, а полёт корабля Orion с экипажем на борту вокруг Луны перенесен с 2023 года на весну 2024 года. Задержка, по словам директора американского космического агентства, вызвана в том числе пандемией коронавируса, а также судебным разбирательством, в ходе которого принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin оспаривала контракт на разработку лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX Илона Маска. Из-за разбирательств в суде, сказал Нельсон, были потеряны почти семь месяцев, которые можно было потратить на подготовку миссии.





"Артемида" – финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по отправке людей на Луну. В проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ, Люксембург и Украина.





Глава "Роскосмоса" заявил о нежелании России участвовать в лунной гонке

При этом в NASA неоднократно подчёркивали, что считают одной из главных задач опередить Китай, чью лунную программу рассматривают как наиболее конкурентоспособную. Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.