Семья задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги не может с ней связаться около месяца, сообщил отчим девушки Сергей Дудич.





Россиянка является близкой подругой одного из основателей признанного в Беларуси экстремистским Романа Протасевича. Она была задержана вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

"Мы месяц без связи с ней, не видели, не разговаривали", – рассказал РИА Новости Дудич.





По его словам, они обратились в Следственный комитет Беларуси с просьбой о свидании, но был получен отказ. Потом они обратились к за помощью к российскому консулу.

Вместе с тем Дудич подчеркнул, что София по-прежнему находится под домашним арестом – сроки расследования и меру пресечения продлили до 25 декабря.

Российский консул сообщил отчиму девушки, что будет стараться получить доступ к ней, кроме того, ее адвокаты будут делать запрос о встрече.





Дудич также сообщил, что Протасевич и София Сапега больше не вместе, под домашним арестом они находятся по отдельности, причины расставания пары неизвестны,

"Они на сегодня не вместе. О причинах неизвестно, могу только догадываться. Знаю, что они не вместе под домашним арестом в том месте, где содержались", – сказал Дудич.





В отношении Сапеги и Протасевича возбуждены уголовные дела, но расследуют их два разных ведомства. КГБ ведет дело в отношении Протесевича, СК – в отношении Сапеги.