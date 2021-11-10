В июне мужчина приехал из России, где отбывал наказание за угон и насилие в отношении представителя власти, снял квартиру в белорусской столице и устроился на работу грузчиком. Уже в июле он похитил борсетку и мобильный телефон, оставленные без присмотра во дворе частного дома.





Возбужденное за кражу уголовное дело и обязательство о явке не остановили фигуранта: он переключился на маршрутки. Вырывал уплотнительную резинку бокового стекла, которое затем выдавливал либо выбивал. Так мужчина проник в 18 авто.





Задержанный после очередной кражи житель столицы рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенные деньги, банковские карты, автодокументы, видеорегистраторы, навигаторы, флеш-накопители, телефоны, инструменты. Сумма ущерба устанавливается.





Следователи возбудили уголовные дела по фактам краж.