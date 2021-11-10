Причастного к кражам из 18 маршруток мужчину задержали в столице
С поличным задержан 28-летний уроженец Минской области, который причастен к серии краж имущества из автомобилей. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Милиция Минска».
В июне мужчина приехал из России, где отбывал наказание за угон и насилие в отношении представителя власти, снял квартиру в белорусской столице и устроился на работу грузчиком. Уже в июле он похитил борсетку и мобильный телефон, оставленные без присмотра во дворе частного дома.
Возбужденное за кражу уголовное дело и обязательство о явке не остановили фигуранта: он переключился на маршрутки. Вырывал уплотнительную резинку бокового стекла, которое затем выдавливал либо выбивал. Так мужчина проник в 18 авто.
Задержанный после очередной кражи житель столицы рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенные деньги, банковские карты, автодокументы, видеорегистраторы, навигаторы, флеш-накопители, телефоны, инструменты. Сумма ущерба устанавливается.
Следователи возбудили уголовные дела по фактам краж.
22:17 10/11/2021
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