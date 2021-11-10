+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Причастного к кражам из 18 маршруток мужчину задержали в столице

С поличным задержан 28-летний уроженец Минской области, который причастен к серии краж имущества из автомобилей. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Милиция Минска».

В июне мужчина приехал из России, где отбывал наказание за угон и насилие в отношении представителя власти, снял квартиру в белорусской столице и устроился на работу грузчиком. Уже в июле он похитил борсетку и мобильный телефон, оставленные без присмотра во дворе частного дома.

Возбужденное за кражу уголовное дело и обязательство о явке не остановили фигуранта: он переключился на маршрутки. Вырывал уплотнительную резинку бокового стекла, которое затем выдавливал либо выбивал. Так мужчина проник в 18 авто.

Задержанный после очередной кражи житель столицы рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенные деньги, банковские карты, автодокументы, видеорегистраторы, навигаторы, флеш-накопители, телефоны, инструменты. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам краж.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]